Вегетарианец избил свою девушку из-за запаха жареного мяса

22-летний житель британского Галифакса поднял руку на свою девушку из-за запаха жареного бекона. Инцидент произошел, когда его вторая половинка вернулась с закусочной, где она работает. Вегетарианца настолько взбесило то, что от его девушки исходит запах бекона, что он начал наносить ей мощные удары.

Примечательно, что британец заставлял девушку ограничивать себя в мясе с 2015 года, однако сама девушка не хотела придерживаться этой диеты.