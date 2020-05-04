В катарской столице всё спокойно. Никаких следов стрельбы не обнаружено

Заявление катарского посла в Москве о несоответствующих действительности публикациях о вооруженном перевороте в Дохе подтверждено.

Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости", который лично проехался по улицам Дохи, чтобы проверить информацию о ночной стрельбе. В Telegram-канале издания даже появились видеозаписи того, насколько спокойно протекает жизнь в катарской столице.

Корреспондент также посетил дворец эмира Катара и убедился, что там всё в порядке.