В Таиланде перестали умирать от коронавируса

Находящиеся в Таиланде иностранцы заболели коронавирусом. В стране выявлено 18 новых случаев.

Об этом сообщает Центр по борьбе с корнавирусом Таиланда.

"Сегодня зарегистрированы 18 новых случаев заражения. Также, за прошедшие сутки снова не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", — рассказал пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

По его словам, новая вспышка коронавируса произошла в центре временного содержания нарушителей визового режима при иммиграционной полиции. Он находится в провинции Сонгкла на юге страны. Новым инфицированным от 10 до 22 лет.

Всего с начала эпидемии в Таиланде зарегистрировано 2 987 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 54 человека. 2740 пациентов полностью поправились.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что тайские власти начали постепенно снимать ограничительные меры. В стране разрешили открыть парикмахерские, небольшие кафе и рестораны, вещевые рынки и магазины, продуктовые рынки.