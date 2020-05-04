Находящиеся в Таиланде иностранцы заболели коронавирусом. В стране выявлено 18 новых случаев.
Об этом сообщает Центр по борьбе с корнавирусом Таиланда.
"Сегодня зарегистрированы 18 новых случаев заражения. Также, за прошедшие сутки снова не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", — рассказал пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
По его словам, новая вспышка коронавируса произошла в центре временного содержания нарушителей визового режима при иммиграционной полиции. Он находится в провинции Сонгкла на юге страны. Новым инфицированным от 10 до 22 лет.
Всего с начала эпидемии в Таиланде зарегистрировано 2 987 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 54 человека. 2740 пациентов полностью поправились.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что тайские власти начали постепенно снимать ограничительные меры. В стране разрешили открыть парикмахерские, небольшие кафе и рестораны, вещевые рынки и магазины, продуктовые рынки.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.