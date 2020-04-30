Тайские власти начинают снимать ограничения

Парикмахерские, небольшие рестораны и кафе, вещевые рынки и магазины откроются в Таиланде в начале мая. При этом в стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Послабление ограничительных мер запланировано на 3 мая. Отмечается, что при посещении всех вышеуказанных мест тайцы должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

"Такое решение принято в связи со снижением ежедневного количества новых заражений до чисел менее 10. Органы эпидемиологического контроля будут наблюдать за развитием ситуации, и предоставлять правительству подробный отчет каждые 14 дней после открытия вышеупомянутых объектов. В случае если у нас начнется вторая волна эпидемии, а если быть точным, если мы вернемся к устойчивым двузначным числам новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, правительство оставляет за собой право, в интересах общественного здоровья, снова закрыть объекты, которые открываются 3 мая ", — сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

С воскресенья к работе вернутся все вещевые рынки, продуктовые рынки на воде и пешеходных улицах, небольшие рестораны и кафе, парки и стадионы, парикмахерские, ветеринарные клиники и учреждения, обслуживающие животных. А вот торговые центры пока останутся закрытыми. Сотрудникам организаций, которым разрешено возобновить работу, нужно будет носить маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиком, обеспечить клиентам возможность соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Таиланд продлил запрет на международные полеты до 31 мая.