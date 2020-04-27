Таиланд продлил запрет на международное авиасообщение до конца мая

Власти Таиланда продлили запрет на международные полеты до 31 мая в целях предотвращения распространения коронавируса.

"Запрет на международное воздушное авиасообщение, введенный 3 апреля, продлевается до 31 мая включительно. Запрет будет снят при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сообщили в Управлении гражданской авиации Таиланда.

Но есть исключения

Сообщается, что запрет на касается военных, медицинских, гуманитарных, грузовых, технических и экстренных рейсов без выхода пассажиров из самолета.

Кроме того, запрет не будет распространяться на самолеты, на которых будут вывозить из Таиланда иностранных туристов.

Отмечается, что члены экипажей и пассажиры должны будут проводить меры, направленные на профилактику распространения коронавируса, такие как социальная дистанция и 14-дневный карантин.

Стоит напомнить, что на данный момент в Таиланде зарегистрировано почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 51 человек умер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таиланде за последние сутки 15 человек заразились COVID-19.