Заместитель министра экономики Армении Варос Симонян сообщил о том, что в стране планируется снять ограничения на передвижение по улицам с 4 мая, которые ввели из-за коронавируса.
"Пакет изменений вступит в силу с 4 мая. В частности, будет принято решение снять ограничение на свободное передвижение. То есть все граждане на территории Армении смогут свободно передвигаться. При этом сохранится запрет на общественный транспорт. Это обусловлено риском распространения инфекции", — сказал Симонян.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.