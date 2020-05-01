Еще 200 млн долларов получил Узбекистан от Всемирного банка

Восстановиться после эпидемии коронавируса Узбекистану поможет Всемирный банк. Финансовая организация выделила стране еще 200 миллионов долларов.

Деньги пойдут на восстановление экономики, которая несет серьезные убытки из-за коронавируса. Сейчас бюджет недополучает значительное количество налогов, а расходы на поддержку граждан и бизнеса возросли.

"Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление дополнительных 200 миллионов долларов Узбекистану в рамках операции в поддержку политики развития", — сообщает пресс-служба представительства Всемирного банка.

Ранее финансовая организация уже выделила Узбекистану 95 миллионов долларов. На эти средства должны быть закуплены средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Также будет оказана помощь малообеспеченным семьям.

Власти страны намерены привлечь кредитов на общую сумму в 3,1 миллиарда долларов.

Сейчас в Узбекистане коронавирусом болеют 2046 человек. За сутки их число выросло на семь человек. Под наблюдением врачей в больницах остаются 904 пациента, из них двое — в крайне тяжелом состоянии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что с 25 апреля в Узбекистане начали работать рынки стройматериалов, крупные автосервисы, химчистки и нотариальные конторы.