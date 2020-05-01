Восстановиться после эпидемии коронавируса Узбекистану поможет Всемирный банк. Финансовая организация выделила стране еще 200 миллионов долларов.
Деньги пойдут на восстановление экономики, которая несет серьезные убытки из-за коронавируса. Сейчас бюджет недополучает значительное количество налогов, а расходы на поддержку граждан и бизнеса возросли.
"Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление дополнительных 200 миллионов долларов Узбекистану в рамках операции в поддержку политики развития", — сообщает пресс-служба представительства Всемирного банка.
Ранее финансовая организация уже выделила Узбекистану 95 миллионов долларов. На эти средства должны быть закуплены средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Также будет оказана помощь малообеспеченным семьям.
Власти страны намерены привлечь кредитов на общую сумму в 3,1 миллиарда долларов.
Сейчас в Узбекистане коронавирусом болеют 2046 человек. За сутки их число выросло на семь человек. Под наблюдением врачей в больницах остаются 904 пациента, из них двое — в крайне тяжелом состоянии.
Ранее "Правда.Ру" писала, что с 25 апреля в Узбекистане начали работать рынки стройматериалов, крупные автосервисы, химчистки и нотариальные конторы.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.