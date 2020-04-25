В Узбекистане начнут работать рынки, химчистки и автосервисы

В оперштабе при кабмине Узбекистана сообщили о разрешении с 25 апреля работы рынков стройматериалов, крупных автосервисов, химчисток и нотариальных контор во время коронавирусной пандемии.

"С 25 апреля субъекты предпринимательства в ряде направлений и субъекты других сфер возобновят деятельность во время карантинных мероприятий", — сказал представитель оперштаба издательству РИА "Новости".

Со слов представителя решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с распространением COVID-19.