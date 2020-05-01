Тайцы массово покидают Бангкок

Четыре крупных праздника ждет Таиланд. Праздничные дни и выходные образовали мини-каникулы.

Работающие в Бангкоке жители провинций решили уехать домой. На выезде из города образовались пробки, автобусы полностью заполнены людьми. Все это грозит спровоцировать новую вспышку коронавируса.

"Это серьезнейший фактор повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции, особенно когда речь идет о передвижении в автобусах и поездках в микроавтобусах, личных автомобилях или такси, в которых заняты все места. Передвижение по автотрассам между провинциями у нас не запрещено режимом ЧП, есть только ограничения въезда, введенные несколькими провинциями и городами, но это не значит, что в период пандемии следует совершать поездки между городами и провинциями, и надо понимать, что вы подвергаете себя и других серьезной опасности", — пояснил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Первого мая в Таиланде отмечают День труда, 4 мая — День коронации, 6 мая — буддийский праздник Висаха Буча, 11 мая — День Королевской церемонии распашки первой борозды. Из-за снижения числа заболевших власти страны решили не отменять праздники.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 3 мая в Таиланде начнут работать вещевые рынки, продуктовые рынки на воде и пешеходных улицах, небольшие рестораны и кафе, парки и стадионы, парикмахерские, ветеринарные клиники и учреждения, обслуживающие животных. А вот торговые центры пока останутся закрытыми.