Министр образования Турции Зия Сельчук заявил о том, что период дистанционного обучения в школах будет продлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
"В связи с пандемией коронавируса принято решение продлить дистанционное обучение до 31 мая, все школьники будут переведены в следующий класс", — сказал Сельчук журналистам в Анкаре.
Ранее турецкие власти объявили о том, что с 23 марта школьники будут переведены на дистанционное обучение. Позже этот период был продлен до 30 апреля.
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