В Турции продлили срок дистанционного обучения до 31 мая

Министр образования Турции Зия Сельчук заявил о том, что период дистанционного обучения в школах будет продлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

"В связи с пандемией коронавируса принято решение продлить дистанционное обучение до 31 мая, все школьники будут переведены в следующий класс", — сказал Сельчук журналистам в Анкаре.

Ранее турецкие власти объявили о том, что с 23 марта школьники будут переведены на дистанционное обучение. Позже этот период был продлен до 30 апреля.