Вашингтон и Сеул уверены: Ким Чен Ын "прячется от коронавируса"

Ким Чен Ын жив, не болен и, вероятнее всего, просто укрылся от пандемии коронавируса.

Такое мнение сегодня озвучили политики в США и Южной Корее, сделав очередную попытку объяснить исчезновение лидера Северной Кореи из публичного пространства собственной страны.

Сеул:

"Северная Корея настаивает на том, что она еще не выявила ни одного случая COVID-19 несмотря на общую границу с Китаем. Однако таинственное исчезновение Ким Чен Ына может стать свидетельством обратного — он может сейчас быть на самоизоляции, чтобы не заразиться", — говорит министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль.

Вашингтон:

"Американские официальные лица сообщили, — пишет Reuters, - они уверены, что Ким уехал в курортный город Вонсан на восточном побережье, чтобы укрыться от вируса".

Пхеньян: у нас нет коронавируса

Напомним, Северная Корея:

закрыла свою границу с Китаем на ранних стадиях вспышки коронавируса;

поместила в карантин тысячи людей;

сократила количество публичных мероприятий.

Эдвин Сальвадор, представитель ВОЗ в Северной Корее, сообщил, что страна протестировала 740 человек на COVID-19 по состоянию на 17 апреля, и не выявила ни одного инфицированного.

"Не может быть"

Дзиро Ишимару, главред базирующейся в Осаке редакции сайта Asia Press уверен:

подтверждение того, что Ким был в изоляции, докажет распространение вируса внутри страны.

"Одна из версий заключается в том, что-либо у него самого есть вирус, либо у окружающих его людей, и он прячется. Причем, необязательно именно в Вонсане. Ким часто всех обманывает", — говорит Ишимару.

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