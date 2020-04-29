Вашингтон и Сеул уверены: Ким Чен Ын "прячется от коронавируса"

Ким Чен Ын жив, не болен и, вероятнее всего, просто укрылся от пандемии коронавируса.
Такое мнение сегодня озвучили политики в США и Южной Корее, сделав очередную попытку объяснить исчезновение лидера Северной Кореи из публичного пространства собственной страны.
"Северная Корея настаивает на том, что она еще не выявила ни одного случая COVID-19 несмотря на общую границу с Китаем. Однако таинственное исчезновение Ким Чен Ына может стать свидетельством обратного — он может сейчас быть на самоизоляции, чтобы не заразиться", — говорит министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль.
"Американские официальные лица сообщили, — пишет Reuters, - они уверены, что Ким уехал в курортный город Вонсан на восточном побережье, чтобы укрыться от вируса".
Напомним, Северная Корея:
Эдвин Сальвадор, представитель ВОЗ в Северной Корее, сообщил, что страна протестировала 740 человек на COVID-19 по состоянию на 17 апреля, и не выявила ни одного инфицированного.
Дзиро Ишимару, главред базирующейся в Осаке редакции сайта Asia Press уверен:
"Одна из версий заключается в том, что-либо у него самого есть вирус, либо у окружающих его людей, и он прячется. Причем, необязательно именно в Вонсане. Ким часто всех обманывает", — говорит Ишимару.
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