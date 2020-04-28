Первые полосы мировых СМИ прочно заняты заголовками с именем северокорейского лидера Ким Чен Ына, который примерно 2 недели назад "пропал с радаров", перестав появляться на публике.
Слухи множатся в геометрической прогрессии:
С чего вдруг такой ажиотаж? Не страх ли мировых лидеров из-за "тайны престолонаследия" (Северная Корея все же ядерная страна)? Или это умело срежессированная шумиха исключительно для СМИ?
Своими мыслями по этому поводу поделился с "Правдой.Ру" Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.
Эта шумиха вызвана четырьмя факторами.
Многие специалисты — медики считают, что, судя по внешнему виду северокорейского лидера, у него могут быть какие-то определенные болезни.
Но я не думаю, что это главное.
Действительно, известий о Ким Чен Ыне нет уже 2 недели. Если обратить внимание на официальный сайт информационного агентства Северной Кореи (Центральное телеграфное агентство), там есть специальный раздел — новости о революционной деятельности уважаемого и любимого высшего руководителя. Новости на этом сайте не менялись с 22 апреля.
Могли бы северокорейские лидеры при желании дать какой-то успокоительный знак и собственному народу, и международной общественности. Но они молчат. Почему? Это наводит на размышления.
Людей, безусловно, волнует, что будет с Северной Кореей в случае смены руководства. Все же КНДР — это непризнанная ракетно-ядерная держава. И какую линию займет новое руководство? Если слухи о плохом состоянии здоровья лидера обоснованы, то соседние страны — да и не очень соседние — имеют право беспокоиться.
Весь мир настолько устал от обсуждения пандемии и борьбы с ней, и от ограничений, что отвлечь людей на такую экзотическую новость, как здоровье северокорейского лидера — это тоже повод, за который ухватились, возможно, многие СМИ, чтобы как-то разбавить свою ленту новостей.
Дело в том, что всех северокорейских лидеров, начиная с Ким Ир Сена, по несколько раз на протяжении их нахождения у власти, хоронили, объявляли жертвами покушений и так далее.
Но потом через какое-то время они появлялись, возникали, продолжали руководить.
Это вызвано информационной закрытостью, с одной стороны. И желанием некоторых сил устроить "перемены" в КНДР.
Известно, что и в Соединенных Штатах, и в Южной Корее есть довольно влиятельные группировки правящей элиты, которые считают, что нынешний режим в Северной Корее подлежит ликвидации, а страна объединению под руководством Южной Кореи.
И с этой целью ведется очень большая работа: и пропагандистская, и финансовая, и так далее. И конечно, такая ситуация, когда лидера, по крайней мере, не видно на публике, вызывает активизацию этих сил с попытками расшатать страну, посеять сомнения, а может быть, и хаос.
Тут были сообщения о том, что над Пхеньяном летают вертолеты, народ все сметает с полок. Они появились ближе к ночи по нашему времени, а в Пхеньяне вообще была глубокая ночь.
- И конечно, никакие магазины в это время там уже не работают. И как могли что-то сметать с полок, непонятно.
Много откровенно фейковых новостей. Например, про хирурга, у которого якобы дрожали руки, когда он операцию Киму делал. Откуда информация?
Вот вокруг таких хайпов, фейков и новостей и строится эта кампания.
Ын человек, а все человеки могут болеть. Болезни могут развиваться иногда непредсказуемо, особенно с учетом физической комплекции и общего состояния. Но никаких веских оснований говорить о том, что произошло что-то серьезное, нет.
Кстати, крупные мировые лидеры пока воздерживаются от таких прогнозов, включая даже президента Трампа, который известен своими неординарными высказываниями, в том числе, в адрес северокорейского лидера.
Нам остается только ждать и рассчитывать, что ситуация закончится в интересах стабильности, мира, и пожелать здоровья Ким Чен Ын как человеку. И дружественно настроенному к России руководителю страны.
Тем более что это руководитель соседней страны, с которой у нас, кстати, договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который год назад встречался с нашим президентом во Владивостоке, приезжал к нам, говорил очень хорошие слова о России, о воинах Красной армии, которые освобождали Корею. Говорил о том, что память об этом подвиге навсегда останется в корейском народе, что было, конечно, очень контрастно по сравнению с действиями тех политиков в Восточной Европе, которые сейчас сносят наши памятники и пытаются всячески исказить и замолчать роль Советского Союза, советского народа в освобождении этих стран.
Так что я считаю, что мы должны пожелать нашему соседу и нашей соседней стране мира, стабильности и благополучия.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.