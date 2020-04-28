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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Мнение: кому и зачем нужна шумиха вокруг Ким Чен Ына

Экспертное мнение

Первые полосы мировых СМИ прочно заняты заголовками с именем северокорейского лидера Ким Чен Ына, который примерно 2 недели назад "пропал с радаров", перестав появляться на публике.

Слухи множатся в геометрической прогрессии:

  • кто-то утверждает, что Ким тяжело болен и у него была неудачная операция на сердце,
  • Южная Корея настаивает, что с ним все в порядке,
  • а СМИ самой Северной Кореи спокойно пишут о работе лидера страны.

С чего вдруг такой ажиотаж? Не страх ли мировых лидеров из-за "тайны престолонаследия" (Северная Корея все же ядерная страна)? Или это умело срежессированная шумиха исключительно для СМИ?

Своими мыслями по этому поводу поделился с "Правдой.Ру" Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Эта шумиха вызвана четырьмя факторами.

Медицинский аспект.

Многие специалисты — медики считают, что, судя по внешнему виду северокорейского лидера, у него могут быть какие-то определенные болезни.

Но я не думаю, что это главное.

Информационный повод.

Действительно, известий о Ким Чен Ыне нет уже 2 недели. Если обратить внимание на официальный сайт информационного агентства Северной Кореи (Центральное телеграфное агентство), там есть специальный раздел — новости о революционной деятельности уважаемого и любимого высшего руководителя. Новости на этом сайте не менялись с 22 апреля.

Могли бы северокорейские лидеры при желании дать какой-то успокоительный знак и собственному народу, и международной общественности. Но они молчат. Почему? Это наводит на размышления.

То, что вы назвали "престолонаследием"

Людей, безусловно, волнует, что будет с Северной Кореей в случае смены руководства. Все же КНДР — это непризнанная ракетно-ядерная держава. И какую линию займет новое руководство? Если слухи о плохом состоянии здоровья лидера обоснованы, то соседние страны — да и не очень соседние — имеют право беспокоиться.

Попытка "отдохнуть" от темы пандемии

Весь мир настолько устал от обсуждения пандемии и борьбы с ней, и от ограничений, что отвлечь людей на такую экзотическую новость, как здоровье северокорейского лидера — это тоже повод, за который ухватились, возможно, многие СМИ, чтобы как-то разбавить свою ленту новостей.

Так уже было не однажды

Дело в том, что всех северокорейских лидеров, начиная с Ким Ир Сена, по несколько раз на протяжении их нахождения у власти, хоронили, объявляли жертвами покушений и так далее.

Но потом через какое-то время они появлялись, возникали, продолжали руководить.

Это вызвано информационной закрытостью, с одной стороны. И желанием некоторых сил устроить "перемены" в КНДР.

Кто эти силы

Известно, что и в Соединенных Штатах, и в Южной Корее есть довольно влиятельные группировки правящей элиты, которые считают, что нынешний режим в Северной Корее подлежит ликвидации, а страна объединению под руководством Южной Кореи.

И с этой целью ведется очень большая работа: и пропагандистская, и финансовая, и так далее. И конечно, такая ситуация, когда лидера, по крайней мере, не видно на публике, вызывает активизацию этих сил с попытками расшатать страну, посеять сомнения, а может быть, и хаос.

Вбросы уже пошли в ход. И их правдоподобностью "не заморачиваются"

Тут были сообщения о том, что над Пхеньяном летают вертолеты, народ все сметает с полок. Они появились ближе к ночи по нашему времени, а в Пхеньяне вообще была глубокая ночь.

  • И конечно, никакие магазины в это время там уже не работают. И как могли что-то сметать с полок, непонятно.

Много откровенно фейковых новостей. Например, про хирурга, у которого якобы дрожали руки, когда он операцию Киму делал. Откуда информация?

  • Там предприняты такие меры, что никого и с телефоном в окрестностях не было. А уж тем более, чтоб выйти, куда-то пойти звонить тут же и кому-то рассказывать было бы равносильно самоубийству, да и технически и просто физически невозможно.

Вот вокруг таких хайпов, фейков и новостей и строится эта кампания.

Насколько оправданы серьезные опасения насчет здоровья?

Ын человек, а все человеки могут болеть. Болезни могут развиваться иногда непредсказуемо, особенно с учетом физической комплекции и общего состояния. Но никаких веских оснований говорить о том, что произошло что-то серьезное, нет.

Кстати, крупные мировые лидеры пока воздерживаются от таких прогнозов, включая даже президента Трампа, который известен своими неординарными высказываниями, в том числе, в адрес северокорейского лидера.

Самое последнее и, может быть, одно из самых авторитетных последних заявлений, что Ким Чен Ын жив и активно работает.

Нам остается только ждать и рассчитывать, что ситуация закончится в интересах стабильности, мира, и пожелать здоровья Ким Чен Ын как человеку. И дружественно настроенному к России руководителю страны.

Тем более что это руководитель соседней страны, с которой у нас, кстати, договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который год назад встречался с нашим президентом во Владивостоке, приезжал к нам, говорил очень хорошие слова о России, о воинах Красной армии, которые освобождали Корею. Говорил о том, что память об этом подвиге навсегда останется в корейском народе, что было, конечно, очень контрастно по сравнению с действиями тех политиков в Восточной Европе, которые сейчас сносят наши памятники и пытаются всячески исказить и замолчать роль Советского Союза, советского народа в освобождении этих стран.

Так что я считаю, что мы должны пожелать нашему соседу и нашей соседней стране мира, стабильности и благополучия.

Темы ким чен ын шумиха в сми александр жебин
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Мнение: кому и зачем нужна шумиха вокруг Ким Чен Ына
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