Спасатели продолжают бороться с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Общая площадь возгорания увеличилась до 20 гектаров.
Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашников рассказал, что перед пожарными поставлена задача локализовать два очага тления у Чернобыльской атомной электростанции.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.