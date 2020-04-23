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Источник Правда.Ру

Крупнейшая авиакомпания Маврикия объявила себя банкротом

Мир

Авиакомпания Air Mauritius перешла под внешнее управление и объявила себя банкротом. Это крупнейший авиаперевозчик Маврикия.

Компания не пережила кризис, который возник из-за распространения в мире коронавируса. Ранее руководство перевозчика заявило о приостановке полетов до 15 мая.

"Существует неопределенность относительно того, когда возобновится международное авиасообщение, и все признаки указывают на то, что нормальная деятельность не восстановится до конца 2020 года. В этих условиях ожидается, что компания не сможет выполнить свои финансовые обязательства в обозримом будущем. Поэтому правление приняло решение передать компанию под внешнее управление", — заявили в Air Mauritius.

Внешним управляющим назначена международная организация Grant Thornton. Ранее к ним с аналогичными заявлениями обратились Virgin Australia и South African Airways.

Ранее "Правда.Ру" писала, что кризис переживут на все авиакомпании. Намек на это сделал генеральный директор лоукостера "Победа" Андрей Калмыков. В компании стараются максимально сократить расходы, чтобы впоследствии была возможность снизить цены на авиабилеты.

Темы кризис маврикий авиакомпания авиаперевозчик
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