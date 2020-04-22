Гендиректор лоукостера "Победа” Андрей Калмыков намекнул, что некоторые авиакомпании не переживут кризис, связанный с коронавирусом, и пообещал снизить цены.

"Сейчас мы сосредоточены на максимальном сокращении всех расходов для небывалого снижения цен, чтобы после карантина поднять в небо не только наши самолеты и экипажи, не только всех наших клиентов, но и клиентов тех авиакомпаний, которые не переживут коронавирусный кризис, выпотрошивший мировую авиацию", — сказал Калмыков РИА "Новости”.