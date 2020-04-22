Случай с 9-летним французом, который, будучи инфицированным коронавирусом контактировал с более чем 170 людьми разного возраста и пола, не заразил никого из них дал ученым основание полагать, что дети не могут быть основными распространителями вируса.
Мальчик вместе со всей своей семьей — родителями и двумя братьями — в конце января был на французском горнолыжном курорте Ле-Контамин-Монжуа недалеко от Монблана. Там он "подцепил" коронавирус от соседа по шале, британца (кстати, этот мужчина позже был назван "нулевым" пациентом в Великобритании).
Большинство гостей шале заразились вирусом. Из французской семьи заболел один ребенок. По возвращению домой он продолжил посещать школу и секции — всего было выявлено 172 контакта. Все они помещались на карантин в качестве меры предосторожности.
Равно как и у сестер мальчишки, которые на курорте не были.
В отчете о проведенном исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases, говорится, что тесты выявили у мальчика заражение COVID-2019, а также гриппом и вирусом обычной простуды.
"Хотя оба его брата и сестры подхватили последние инфекции, ни у кого из них коронавирус не подтвердился".
То есть, гриппом и простудой брат с ними поделился, а короной — нет.
Костас Данис, французский эпидемиолог считает, что поскольку дети чаще всего имеют только "легкие симптомы", они передают вирус намного меньше, чем инфицированные взрослые.
"Дети не могут быть важным источником передачи этого нового вируса", — пишут он в отчетном докладе.
На основании полученных результатов, эпидемиолог заключает, что закрытие школ — "нецелесообразная мера профилактики, которая не оправдывает глубоких социальных и экономических затрат".
"Десятки стран закрыли свои школы, чтобы замедлить передачу коронавируса, но, вероятно, достаточно было просто ввести ограничения по социальному дистанцированию детей", — полагает Данис.
"Понимание того, кто несет ответственность за передачу коронавируса и когда, во время прогрессирования заболевания является действительно важной частью головоломки. Но у нас до сих пор нет никакого реального понимания", — сказал профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.
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