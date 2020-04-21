Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его методику борьбы с коронавирусом специально подвергают критике, чтобы "укусить".

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы "укусить" Лукашенко, Беларусь — она выбилась из строя. Так не надо удивляться. Всё это потому, что мы сохранили систему и привели её в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе, и не только к ней", — заявил Лукашенко во время визита в Могилёвскую область.

"Надо мной в мире все подшучивают, особенно в России, как будто больше не о чем говорить, все стали великие: вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Ещё раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилёвской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьёт по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду", — добавил белорусский лидер.