Новая Каледония оказалась первой заморской территорией Франции, которая ослабляет режим самоизоляции и планирует в ближайшее время отменить все ограничения. Снятие всех ограничений запланировано на 4 мая.

"С понедельника, 20 апреля, больше не потребуется заполнять объяснительную для выхода из дома, все смогут свободно передвигаться. Вновь можно будет заниматься рыбалкой, охотой и спортом на свежем воздухе при соблюдении профилактических мер. Большинство торговых точек вновь могут открыться,… доступ на пляжи и в парки отдыха будет разрешен, как и водные виды спорта", — сообщил верховный комиссар Новой Каледонии Лоран Прево.