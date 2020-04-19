123 россиянина возвращаются из Токио домой

Российское посольство в Японии сообщило, что авиарейс из Японии уже вылетел, чтобы доставить жителей России домой. Большинство пассажиров - жители Приморского края. Известно, что на борту находятся 123 человека.
«Спасибо неравнодушным соотечественникам, живущим в Японии! Тем, кто помогал и помогает согражданам и словом, и делом. Поздравляем всех православных христиан со Светлой Пасхой Христовой!» - сообщила российская дипломатическая миссия.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.