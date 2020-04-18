978 украинских медиков заразились новым типом коронавируса. Об этом сообщил глава минздрава Украины Максим Степанов.
"В общем, за все время пандемии на Украине заболели 332 ребенка и 978 медицинских работников", — рассказал глава украинского минздрава.
На текущий момент на Украине заражены коронавирусом 5106 человек. Жертвами COVID-19 стали 133 пациента. Ещё 275 пациентам удалось вылечиться.
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