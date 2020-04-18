Почти тысяча украинских медиков заразились коронавирусом

978 украинских медиков заразились новым типом коронавируса. Об этом сообщил глава минздрава Украины Максим Степанов.

"В общем, за все время пандемии на Украине заболели 332 ребенка и 978 медицинских работников", — рассказал глава украинского минздрава.

На текущий момент на Украине заражены коронавирусом 5106 человек. Жертвами COVID-19 стали 133 пациента. Ещё 275 пациентам удалось вылечиться.