Президент США Дональд Трамп сообщил, что в эпидемии коронавируса в стране происходит "много странностей". Американский лидер хочет расследовать их причину, а также узнать истинную природу возникновения COVID-19.
Ранее в американских СМИ уже обвиняли Китай в создании коронавируса. Телеканал FOX News утверждал, что COVID-19 был создан в бактериологической лаборатории китайского города Ухань с целью конкуренции с США в области генной инженерии.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.