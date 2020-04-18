Трамп сообщил о расследовании природы происхождения коронавируса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в эпидемии коронавируса в стране происходит "много странностей". Американский лидер хочет расследовать их причину, а также узнать истинную природу возникновения COVID-19.

Ранее в американских СМИ уже обвиняли Китай в создании коронавируса. Телеканал FOX News утверждал, что COVID-19 был создан в бактериологической лаборатории китайского города Ухань с целью конкуренции с США в области генной инженерии.