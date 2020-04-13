Главы МИД России и Ирана обсудили борьбу с коронавирусом

Методы совместной борьбы с коронавирусом обсудили Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф. Главы МИД России и Ирана провели телефонные переговоры.

В частности, речь шла о том, чтобы отказаться от односторонних санкций и не вводить ограничений на поставку медикаментов.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Афганистане с учетом роли государств региона. Затрагивались также перспективы активизации усилий по урегулированию в Йемене в свете последних предложений ООН", — сообщает российское дипломатическое ведомство.

Также отмечено, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Стоит отметить, что в Ираке на сегодняшний день известно о более чем 73 тысячах случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано порядка 4,6 тысяч летальных исходов. 46 тысяч человек смогли полностью победить заболевание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению президента Ирана, страна борется с коронавирусом лучше, чем страны Евросоюза.