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Известный миллиардер стал жертвой коронавируса в США

Мир » Северная Америка

Известный нью-йоркский миллиардер Стэнли Чера скончался на 71-м году жизни из-за осложнений, спровоцированных коронавирусом нового типа.

Стэнли сколотил своё состояние на недвижимости и был близок с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Также Чера являлся крупным спонсором Республиканской партии. В период с 2016 по 2019 год миллиардер пожертвовали партии 402 800 на поддержку деятельности Трампа.

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