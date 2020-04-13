Известный миллиардер стал жертвой коронавируса в США

Известный нью-йоркский миллиардер Стэнли Чера скончался на 71-м году жизни из-за осложнений, спровоцированных коронавирусом нового типа.

Стэнли сколотил своё состояние на недвижимости и был близок с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Также Чера являлся крупным спонсором Республиканской партии. В период с 2016 по 2019 год миллиардер пожертвовали партии 402 800 на поддержку деятельности Трампа.