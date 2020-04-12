Борис Джонсон обратился к британцам после выписки из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением сразу после выписки из больницы. Он поблагодарил Минздрав за спасение своей жизни.

"Сегодня я покинул госпиталь после недели, в течение которой Национальная служба здравоохранения спасла мне жизнь, без всяких сомнений", - заявил Джонсон.

Также политик призвал британский народ быть единым в борьбе с коронавирусом нового типа.