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Борис Джонсон обратился к британцам после выписки из больницы

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением сразу после выписки из больницы. Он поблагодарил Минздрав за спасение своей жизни.

"Сегодня я покинул госпиталь после недели, в течение которой Национальная служба здравоохранения спасла мне жизнь, без всяких сомнений", - заявил Джонсон.

Также политик призвал британский народ быть единым в борьбе с коронавирусом нового типа.

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