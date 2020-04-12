Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что испытывает усталость из-за напряженной ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции.

"Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается", - написал украинский лидер в Instagram.

"Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: "на Украине заболевших и умерших нет", - добавил Зеленский.