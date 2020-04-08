Российские тест-системы направлены в более чем 30 стран мира

Медики в более чем 30 странах мира используют российские тест-системы. Они помогают оперативно выявить коронавирус.

Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Коллеги, каждое утро теперь практически во всех странах начинается с информации о ситуации с коронавирусом. Эта угроза действительно общая для всего мира, и в одиночку бороться с ней невозможно. Российская Федерация уже направила свои тест-системы более чем в 30 стран мира", — отметил он.

Гуманитарную помощь от России получили страны Евразийского экономического союза, страны СНГ и ряд других государств.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские военные доставили в Армению современный модуль для максимально точного определения коронавируса. Это сделано в рамках договоренностей, достигнутых главами министерств обороны двух стран — Сергеем Шойгу и Давидом Тонояном. Такая же техника применяется в Италии и Сербии, которым Россия также оказывает необходимую помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.