Россия поделилась с Арменией модулем для выявления COVID-19

Современный модуль для оперативного определения коронавируса отправила Россия в Армению. Технику доставили российские военные.

Система работает на основе полимеразной цепной реакции. Благодаря ей в стране вырастет диагностика населения, что в итоге затормозит распространение коронавируса.

"Техника — самая новая. Она же применяется при ликвидации коронавирусной инфекции в Италии, Сербии и вот здесь, в Армении. Она себя зарекомендовала с лучшей стороны, применялась при вспышках инфекционных заболеваний и очень помогла в их ликвидации", — заявил журналистам офицер войск радиационной, химической и бактериологической защиты ВС РФ полковника Алексей Суслопаров.

Российские военные останутся в Армении и будут оказывать содействие в борьбе с опасной инфекцией. Об этом ранее договорились министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Давил Тоноян.

Сейчас в Армении выявлены 881 случай заболевания коронавирусом. За минувшие сутки их число увеличилось на 28 человек. Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, жертвами опасной болезни стали девять человек.