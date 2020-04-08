Современный модуль для оперативного определения коронавируса отправила Россия в Армению. Технику доставили российские военные.
Система работает на основе полимеразной цепной реакции. Благодаря ей в стране вырастет диагностика населения, что в итоге затормозит распространение коронавируса.
"Техника — самая новая. Она же применяется при ликвидации коронавирусной инфекции в Италии, Сербии и вот здесь, в Армении. Она себя зарекомендовала с лучшей стороны, применялась при вспышках инфекционных заболеваний и очень помогла в их ликвидации", — заявил журналистам офицер войск радиационной, химической и бактериологической защиты ВС РФ полковника Алексей Суслопаров.
Российские военные останутся в Армении и будут оказывать содействие в борьбе с опасной инфекцией. Об этом ранее договорились министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Давил Тоноян.
Сейчас в Армении выявлены 881 случай заболевания коронавирусом. За минувшие сутки их число увеличилось на 28 человек. Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, жертвами опасной болезни стали девять человек.
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