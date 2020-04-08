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Источник Правда.Ру

Более пяти тысяч человек заболели коронавирусом в Индии

Мир

Число инфицированных коронавирусом в Индии выросло. На сегодняшний день в стране опасная болезнь диагностирована у 5 194 человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии, за сутки зарегистрировано более 770 новых случаев заболевания. За все время эпидемии в стране жертвами опасной болезни стали 149 человек.

Сейчас лечение проходят 4 643 пациента, 401 человек полностью излечился.

Между тем туроператоры, которые из-за пандемии коронавируса в мире несут огромные убытки, открыли акции на раннее бронирование туров. Туристам предлагают купить туры на зимний период 2020–2021 годов. Среди предложенных направлений есть и Индия. Также в числе вариантов, где можно провести зимний отдых, Вьетнам, Таиланд, Турция и Доминиканская республика.

Эксперты считают, что такой ход со стороны туроператоров — шаг бессмысленный. Никогда еще продажи зимних туров не стартовали в апреле. Сейчас это экономически нецелесообразно ни самим туроператорам, ни туристам. Это, однако, не мешает активной рекламной кампании, которую запустили некоторые организаторы туров.

Темы индия коронавирус
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