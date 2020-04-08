Туроператоры открыли акции раннего бронирования на зимние туры

Российские туроператоры открыли раннее бронирование на зимний сезон. На сайтах компаний уже появилась реклама туров в такие страны, как Вьетнам, Таиланд, Индия, Турция и Доминиканская республика.

Что касается туров в страны Европы, то в одном из турагентств сообщили, что пока неизвестно, будут они открыты к зимнему сезону 2020-2021 или нет.

Эксперты считают, что никогда акции раннего бронирования не стартовали в апреле, на данный момент это не только экономически нецелесообразно, но и лишено здравого смысла.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские туристы не бронируют туры по России на лето.