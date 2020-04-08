Российские туроператоры открыли раннее бронирование на зимний сезон. На сайтах компаний уже появилась реклама туров в такие страны, как Вьетнам, Таиланд, Индия, Турция и Доминиканская республика.
Что касается туров в страны Европы, то в одном из турагентств сообщили, что пока неизвестно, будут они открыты к зимнему сезону 2020-2021 или нет.
Эксперты считают, что никогда акции раннего бронирования не стартовали в апреле, на данный момент это не только экономически нецелесообразно, но и лишено здравого смысла.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские туристы не бронируют туры по России на лето.
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