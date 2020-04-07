ВОЗ: в мире не хватает около 6 миллионов медсестер

Острый дефицит медицинских сестер испытывает большинство стран мира. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По официальным данным, сейчас требуется около шести миллионов человек.

"В мире насчитывается немногим менее 28 млн работников сестринских служб. С 2013 по 2016 год их численность выросла на 4,7 млн. Однако дефицит сестринского персонала во всём мире сохраняется и составляет 5,9 млн", — говорится в докладе ВОЗ.

Особенно младшего медицинского персонала не хватает в больницах стран Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, Восточного Средиземноморья

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Армения заявила о дефиците медиков. Был объявлен срочный набор реаниматологов, медсестер, терапевтов.