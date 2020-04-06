Уже восемь депутатов Верховной рады заразились коронавирусом

Украинский депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура назвал количество народных избранников, которые заразились коронавирусом. По его словам, уже восемь парламентариев были инфицированны COVID-19. Двоим депутатам удалось победить коронавирус.

"На сегодня по результатам эпидемиологических исследований случаев инфицирования COVID-19 в Верховной раде Украины подтверждено указанное заболевание у восьми народных депутатов", - сообщил Качура.

Вылечиться от опасного недуга удалось Руслану Горбенко и Сергею Шахову.