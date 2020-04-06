Украинский депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура назвал количество народных избранников, которые заразились коронавирусом. По его словам, уже восемь парламентариев были инфицированны COVID-19. Двоим депутатам удалось победить коронавирус.
"На сегодня по результатам эпидемиологических исследований случаев инфицирования COVID-19 в Верховной раде Украины подтверждено указанное заболевание у восьми народных депутатов", - сообщил Качура.
Вылечиться от опасного недуга удалось Руслану Горбенко и Сергею Шахову.
Пока решили защитить только детей и подростков.