Жена Виктора Бута Алла, который был осуждён в США, сообщила, что её супруг перестал выходить на связь больше недели назад. По её словам, заключенным разрешается делать три телефонных звонка в течение недели.
"Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике", - написала Алла Бут в Facebook.
Сейчас Виктор Бут находится в тюрьме города Марион в штате Иллинойс.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.