Осужденный в США Виктор Бут не выходит на связь с женой

Жена Виктора Бута Алла, который был осуждён в США, сообщила, что её супруг перестал выходить на связь больше недели назад. По её словам, заключенным разрешается делать три телефонных звонка в течение недели.

"Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике", - написала Алла Бут в Facebook.

Сейчас Виктор Бут находится в тюрьме города Марион в штате Иллинойс.