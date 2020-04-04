Об этом сообщил министр обороны Франции Флоранс Парли. Диагноз военных подтверждён. Власти утверждают, что на состояние боевой готовности страны это не повлияло.
"Примерно 600 наших военных заразились COVID-19. Это соответствует масштабу, ведь он изменяется. Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом приспосабливаем боевые порядки", — заявил министр.
Всего во Франции 64 338 заразившихся коронавирусом, свыше 6,5 тысяч умерли.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.