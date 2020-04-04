У 600 французких военных подтверждён COVID-19

Об этом сообщил министр обороны Франции Флоранс Парли. Диагноз военных подтверждён. Власти утверждают, что на состояние боевой готовности страны это не повлияло.

"Примерно 600 наших военных заразились COVID-19. Это соответствует масштабу, ведь он изменяется. Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом приспосабливаем боевые порядки", — заявил министр.

Всего во Франции 64 338 заразившихся коронавирусом, свыше 6,5 тысяч умерли.