В Сербию прибыли 11 самолетов ВКС России, которые доставили российских военных медиков и необходимое оборудование. Транспортные Ил-76 приземлились на Батайница, который расположен в 20 километрах к северо-западу от Белграда.
Всего в Сербию прибыли 87 российских военнослужаших, 16 единиц военной техники, а также средства защиты и медицинское обородувание.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.