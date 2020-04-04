11 самолетов ВКС России доставили медпомощь в Сербию

В Сербию прибыли 11 самолетов ВКС России, которые доставили российских военных медиков и необходимое оборудование. Транспортные Ил-76 приземлились на Батайница, который расположен в 20 километрах к северо-западу от Белграда.

Всего в Сербию прибыли 87 российских военнослужаших, 16 единиц военной техники, а также средства защиты и медицинское обородувание.