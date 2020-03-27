Северная Македония официально принята в НАТО. Флаг страны впервые поднимется над штаб-квартирой Североатлантического альянса 30 марта.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО", — говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа США.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Северная Македония и Албания намерены вступить в Евросоюз.
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