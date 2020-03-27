Северная Македония официально принята в НАТО. Флаг страны впервые поднимется над штаб-квартирой Североатлантического альянса 30 марта.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО", — говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа США.