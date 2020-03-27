Нарушение карантина дорого обойдется гражданам Аргентины. Их ждет уголовная ответственность.
На нарушении правил самоизоляции попались порядка 6,2 тысячи человек.
"Министерство безопасности Аргентины сообщило, что федеральные силы безопасности начиная с 21 марта и по сегодняшний день задержали 6181 человека по всей стране", — сообщила пресс-служба администрации президента Аргентины Альберто Фернандеса.
Нарушителей ждет не только уголовное наказание. Они также лишились своих автомобилей, на которых передвигались в момент задержания. Конфисковано 938 авто.
Напомним, что Аргентина полностью закрыла свои границы. Ужесточение мер продлится до 31 марта включительно.
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