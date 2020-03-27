Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Фермеры Европы: наш урожай сгниет на корню и всем будет нечего есть
Футболист "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В Бразилии количество зараженных коронавирусом достигло около 3 тыс.
Школьникам Тюмени подарят наборы продуктов за обучение онлайн
В Нидерландах от коронавируса скончалось еще 80 человек
Трамп: мы будем маркировать штаты по количеству коронавируса
В Красноярском крае у восьми человек выявили коронавирус
Источник Правда.Ру

Больше шести тысяч аргентинцев нарушили режим карантина

Мир

Нарушение карантина дорого обойдется гражданам Аргентины. Их ждет уголовная ответственность.

На нарушении правил самоизоляции попались порядка 6,2 тысячи человек.

"Министерство безопасности Аргентины сообщило, что федеральные силы безопасности начиная с 21 марта и по сегодняшний день задержали 6181 человека по всей стране", — сообщила пресс-служба администрации президента Аргентины Альберто Фернандеса.

Нарушителей ждет не только уголовное наказание. Они также лишились своих автомобилей, на которых передвигались в момент задержания. Конфисковано 938 авто.

Напомним, что Аргентина полностью закрыла свои границы. Ужесточение мер продлится до 31 марта включительно.

карантин аргентина коронавирус уголовная ответственность
Последние материалы
Аргентина ограничила въезд на свою территорию для всех
Фермеры Европы: наш урожай сгниет на корню и всем будет нечего есть
Футболист "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В Бразилии количество зараженных коронавирусом достигло около 3 тыс.
Школьникам Тюмени подарят наборы продуктов за обучение онлайн
Трамп: мы будем маркировать штаты по количеству коронавируса
В Нидерландах от коронавируса скончалось еще 80 человек
В Красноярском крае у восьми человек выявили коронавирус
Минтруд объяснил условия нерабочей недели
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Популярное
Прибалтика
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды

У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.

"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Новости медицины
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Здоровье
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Мир. Новости мира
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Василий Амирджанов Коронавыходные могут стать катализатором эпидемии Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова Игорь Буккер Коронавирусы: как природа отвечает человечеству Игорь Буккер
Комментарии
Не просто так: в Европе нашли выгоду России от помощи Италии
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
"Спасайте, что можно!" - из России вывезли тонну золота
"Спасайте, что можно!" - из России вывезли тонну золота
Россиянок призвали не превращаться на карантине в "немытых существ"
Власть решила не запрещать въезд мигрантов
Игорь Николаев госпитализирован в медцентр в поселке Коммунарка
Власть решила не запрещать въезд мигрантов
Россиянок призвали не превращаться на карантине в "немытых существ"
Казахстан и Белоруссия уже в экономическом кризисе
Эксперт: отмена ЖКХ на время пандемии приведет к краху системы
Эксперт: отмена ЖКХ на время пандемии приведет к краху системы
54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников стройными ногами
Макаревич соблюдает карантин после Америки
Макаревич соблюдает карантин после Америки
Россиянок призвали не превращаться на карантине в "немытых существ"
"Бесполезная помощь России": почему не стоит обращать внимания на вбросы
Президент России призвал G20 ввести мораторий на санкции
Российского посла вызвали в МИД Польши
Главные СМИ России - против президента?
Российского посла вызвали в МИД Польши
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ