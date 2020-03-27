Больше шести тысяч аргентинцев нарушили режим карантина

Нарушение карантина дорого обойдется гражданам Аргентины. Их ждет уголовная ответственность.

На нарушении правил самоизоляции попались порядка 6,2 тысячи человек.

"Министерство безопасности Аргентины сообщило, что федеральные силы безопасности начиная с 21 марта и по сегодняшний день задержали 6181 человека по всей стране", — сообщила пресс-служба администрации президента Аргентины Альберто Фернандеса.

Нарушителей ждет не только уголовное наказание. Они также лишились своих автомобилей, на которых передвигались в момент задержания. Конфисковано 938 авто.

Напомним, что Аргентина полностью закрыла свои границы. Ужесточение мер продлится до 31 марта включительно.