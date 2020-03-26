Синтез препарата, который будет излечивать от коронавируса, займет не так много времени. А вот клинические испытания продлятся долго.
Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.
"Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год", — заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
Она отметила, что разработка вакцины идет сейчас в нескольких странах. Этим вопросом занимаются и российские специалисты.
Свою готовность помогать другим странам в разработке вакцины выразил Китай.
"Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля, развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания", — подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин.
С инициативой он выступил на саммите G20, который прошел сегодня в формате видеосвязи.
Ранее сообщалось, что выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета от него. В Китае зарегистрированы случаи повторного заболевания.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.