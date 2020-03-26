ВОЗ: вакцина от коронавируса появится примерно через год

Синтез препарата, который будет излечивать от коронавируса, займет не так много времени. А вот клинические испытания продлятся долго.

Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

"Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год", — заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что разработка вакцины идет сейчас в нескольких странах. Этим вопросом занимаются и российские специалисты.

Свою готовность помогать другим странам в разработке вакцины выразил Китай.

"Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля, развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания", — подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин.

С инициативой он выступил на саммите G20, который прошел сегодня в формате видеосвязи.

Ранее сообщалось, что выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета от него. В Китае зарегистрированы случаи повторного заболевания.