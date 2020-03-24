Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет к инфекции. Однако многие эксперты с этим не согласны. Ранее китайские медики сообщали, что наблюдались случаи повторного заражения COVID-19.
"Иммунитет зависит от иммуногенности вакцины — приводит ли она к выработке большого количества антител. Иммунитет еще зависит от того, как мы умеем откликаться на этот антиген. Нужна статистика, большое количество наблюдений, надо понять, что является частным случаем, а что — закономерностью", — прокомментировал заявление Поповой вирусолог, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.