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Источник Правда.Ру

Выздоровление от коронавируса не гарантирует выработку иммунитета

Здоровье » Здравоохранение

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет к инфекции. Однако многие эксперты с этим не согласны. Ранее китайские медики сообщали, что наблюдались случаи повторного заражения COVID-19.

"Иммунитет зависит от иммуногенности вакцины — приводит ли она к выработке большого количества антител. Иммунитет еще зависит от того, как мы умеем откликаться на этот антиген. Нужна статистика, большое количество наблюдений, надо понять, что является частным случаем, а что — закономерностью", — прокомментировал заявление Поповой вирусолог, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев.

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