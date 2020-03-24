Выздоровление от коронавируса не гарантирует выработку иммунитета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет к инфекции. Однако многие эксперты с этим не согласны. Ранее китайские медики сообщали, что наблюдались случаи повторного заражения COVID-19.