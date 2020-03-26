Израиль готовится полностью закрыть авиасообщение

Власти Израиля готовятся ужесточить меры борьбы с распространением коронавируса. В стране могут объявить полную изоляцию.

Такое мнение высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Те меры, которые принимало наше правительство, соответствуют тому, что делалось во всём мире. Но их оказалось недостаточно. Число заболевших удваивается каждые три дня", — отметил израильский премьер.

Он подчеркнул, что через пару недель в стране будут уже тысячи заболевших. Чтобы избежать такого развития событий, власти готовы ввести полную изоляцию и закрыть авиасообщение с внешним миром.

Сейчас в Израиле 1930 случаев коронавируса.

Напомним, что с 27 марта Россия полностью прекращает чартерное и регулярное авиасообщение. В страну смогут прилететь только те самолеты, на которых эвакуируют россиян из других стран.