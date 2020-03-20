Европа вложит деньги в развитие свободы СМИ в Армении

Два миллиона евро выделено на "укрепление свободы" средств массовой информации Армении. Деньги выделила Еврокомиссия.

Средства получат европейские некоммерческие организации, работающие на территории страны. Как говорится в соответствующем документе, целью является "оживление медийной среды" Армении. Чтобы получить финансирование, нужно выиграть грант.

Напомним, что 5 апреля в Армении запланирован референдум по законопроекту об отставке членов и председателя Конституционного суда. Процесс инициировал премьер-министр страны.