Президент Армении Армен Саркисян установил дату референдума по законопроекту об отставке членов и председателя Конституционного суда. Согласно указу главы государства, всенародно голосование пройдет 5 апреля.
"Руководствуюсь 206-й статьей Конституции, а также 1-й частью 12-й статьи конституционного закона "О референдуме", президент Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума по конституционным поправкам на 5 апреля", - сообщила пресс-служба президента Армении.
Ранее законопроект об отставке членов Конституционного суда предложил премьер-министр страны.
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