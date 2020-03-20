Боррель: мы столкнулись с угрозой, которая требует сотрудничества

Мир столкнулся с огромной угрозой, которая требует глобального сотрудничества. Такое мнение высказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он призвал страны совместно бороться с опасной болезнью.

"Вирусы не имеют национальности, и их не волнуют границы. COVID-19 не является китайской инфекцией, как испанский грипп не был испанским. Мы все сталкиваемся с огромной угрозой, которая требует глобального сотрудничества", — написал политик в своем микроблоге.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как от коронавируса страдает мировая экономика. По мнению аналитиков, этот год станет худшим со времен мирового экономического кризиса 2009 года.