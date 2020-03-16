Грузия запретила иностранцам въезд на свою территорию

До конца марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Грузии. Такое решение приняли власти страны.

Причиной стало распространение коронавируса.

"Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан", — заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

С сегодняшнего дня страна закрыла границу с Россией. А Россия закрыла границу с Белоруссией.