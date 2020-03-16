До конца марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Грузии. Такое решение приняли власти страны.
Причиной стало распространение коронавируса.
"Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан", — заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.
С сегодняшнего дня страна закрыла границу с Россией. А Россия закрыла границу с Белоруссией.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.