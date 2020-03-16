В Великобритании изолируют всех людей старше 70 лет

В Великобритании в ближайшее время начнутся мероприятия по помещению в изоляцию всех граждан страны, кто старше 70 лет.

По словам Мэтта Хэнкока, министра здравоохранения страны, такое решение принято правительством для того, чтобы

защитить стариков от коронавируса — медики уже установили, что именно эта возрастная группа наиболее подвержена риску заражения; не допустить распространения COVID-2019/

Срок изоляции не определен, но будет долгим

"Изоляция пожилых людей продлится очень долго. Им будет приказано оставаться дома, обеспечив себя запасами продуктов и жизненно важных лекарств. Их смогут посещать родственники, но при условии, что у них самих не будет симптомов коронавируса и что они не будут приближаться менее, чем на 2 метра", — сказал министр.

Как пояснил Хэнкок, в стране катастрофически не хватает аппаратов ИВЛ, и сейчас правительство просит производителей автомобилей, оружия, медтехники переориентировать производственные линии.

По данным ВОЗ, на данный момент (на момент публикации материала — прим. ред) в мире 163611 человек заражены коронавирусом. Из них 1372 — в Великобритании. В стране скончались от COVID-2019 35 заболевших.