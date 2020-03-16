В Великобритании изолируют всех людей старше 70 лет

В Великобритании в ближайшее время начнутся мероприятия по помещению в изоляцию всех граждан страны, кто старше 70 лет.
По словам Мэтта Хэнкока, министра здравоохранения страны, такое решение принято правительством для того, чтобы
"Изоляция пожилых людей продлится очень долго. Им будет приказано оставаться дома, обеспечив себя запасами продуктов и жизненно важных лекарств. Их смогут посещать родственники, но при условии, что у них самих не будет симптомов коронавируса и что они не будут приближаться менее, чем на 2 метра", — сказал министр.
Как пояснил Хэнкок, в стране катастрофически не хватает аппаратов ИВЛ, и сейчас правительство просит производителей автомобилей, оружия, медтехники переориентировать производственные линии.
По данным ВОЗ, на данный момент (на момент публикации материала — прим. ред) в мире 163611 человек заражены коронавирусом. Из них 1372 — в Великобритании. В стране скончались от COVID-2019 35 заболевших.
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