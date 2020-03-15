Пресс-служба иранского правительства сообщила, что вице-президенту страны Эсхаку Джахангири удалось излечиться от коронавируса. Сейчас политик уже вернулся к работе.
"Сегодня по прошествии двух недель после проведения теста на коронавирус, который показал отрицательный результат, он вернулся к работе, полностью поправившись", - сказано в сообщении ведомства.
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