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Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.

"Я понимаю, что расстрел «небесной сотни» не был осуществлен по указанию Януковича. Ему это не надо было. Виктор Янукович тогда уже подписал совместный документ с министрами иностранных дел Польши, Германии и, по-моему, Франции и с оппозицией о том, что он остается до 2015 года, дает оппозиции какие-то преференции, посты и так далее. И как Янукович говорил одним моим друзьям, ему дали гарантии Путин и Обама, что все будет хорошо. Ну и начались расстрелы, из-за которых он сбежал", - утверждает журналист.

"Кому были выгодны эти расстрелы? Этот вопрос очень важный. С одной стороны, они могли быть выгодны тем, кто потом оказался у власти, потому что они не знали, как избавиться от Януковича, а благодаря этим расстрелам он испугался и сбежал. С другой стороны, они могли быть выгодны Российской Федерации, потому что мы знаем, что Янукович подписал документ о перемирии с оппозицией и министрами иностранных дел западных стран 21 февраля. Медаль «За возвращение Крыма» была отчеканена и там стоит дата 20 февраля. Это значит, что план по захвату Крыма, который давно находился у кремлевских силовиков, решено было привести в движение именно 20 февраля", - добавил Гордон.

Темы 2014 майдан расстрел дмитрий гордон небесная сотня виктор янукович
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