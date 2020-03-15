"Глупость": Илон Маск потерял $5,5 млрд из-за коронавируса

Предприниматель Илон Маск потерял почти 20% своего состояния из-за паники вокруг пандемии коронавируса. Примечательно, что ранее он называл ажиотаж вокруг недуга "глупостью".

Крупнейший обвал рынков США с 1987 года привел к тому, что акции компании Tesla подешевели на 22%. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в 31,1 миллиард долларов.

Запись, в которой Маск называл угрозу коронавируса "глупостью", была опубликовала в его Twitter 6 марта.