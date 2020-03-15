Предприниматель Илон Маск потерял почти 20% своего состояния из-за паники вокруг пандемии коронавируса. Примечательно, что ранее он называл ажиотаж вокруг недуга "глупостью".
Крупнейший обвал рынков США с 1987 года привел к тому, что акции компании Tesla подешевели на 22%. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в 31,1 миллиард долларов.
Запись, в которой Маск называл угрозу коронавируса "глупостью", была опубликовала в его Twitter 6 марта.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.