142 тысячи беженцев покинули Турцию

Сирийские беженцы, как их называют турецкие власти, продолжают покидать Турцию. Они стремятся в Евросоюз.

На сегодняшний день страну покинуло больше 142 тысяч человек.

"По состоянию на 12:10 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 142 175", — сообщил в своем микроблоге министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Многотысячная толпа пересекла границу с Грецией.

Между тем, в Греции уверены, что к ним приходят на сирийские беженцы, а турецкие мигранты, то есть люди, которые долгое время жили в Турции. Также есть подозрение, что массовый исход является организованной акцией.