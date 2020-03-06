МИД Греции: "К нашим границам идут организованные мигранты из Турции"

У МИД Греции есть доказательства, что турецкие власти организовали перемещение мигрантов в Грецию. По мнению дипломатов, те, кто сейчас приходят к греческим границам, долгое время жили в Турции.

То есть они турецкие мигранты, а не беженцы из Сирии.

"Это мигранты, которые жили в Турции на протяжении многих лет. У нас есть все доказательства, что это движение было создано и организовано Турцией. И я скажу твёрдо, что ЕС не позволит использовать в своих целях человеческие страдания", — подчеркнул глава МИД Греции Никос Дендиас.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на греческой границе планируют расширить программу помощи мигрантам. Сейчас в приграничный районах Греции ситуация близка к гуманитарной катастрофе.