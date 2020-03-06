Прошло всего два дня с "исторического" для Украины момента — смены премьер-министра страны и некоторых членов кабмина. Но предсказание экс-депутата Рады Владимира Олейника, похоже, начинает сбываться.
Денис Шмыгаль, новый украинский премьер, еще не успев по-настоящему устроиться в кресле, начинает "жонглировать" обещаниями и словами.
Сегодня он выступил с опровержением собственного обещания возобновить подачу воды в Крым.
Видимо, испугавшись шума, поднявшегося в "патриотических" украинских СМИ, сегодня ночью политик разместил на своей странице в Facebook пост, в котором написал, его "не так поняли", и что правительство не может подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.
"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы.Когда я говорил о подаче воды в Крым, часть сказанного затерялась в шуме студии", — пишет Шмыгаль.
Далее он в очередной раз уверяет, что правительство Украины "не забывает об украинцах, которые живут в Крыму" и хочет, чтобы они "чувствовали, что мы заботимся о них".
"Но ведь по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно.мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", — написал премьер.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".