Премьер Украины: никакой воды Крыму я не обещал!

Прошло всего два дня с "исторического" для Украины момента — смены премьер-министра страны и некоторых членов кабмина. Но предсказание экс-депутата Рады Владимира Олейника, похоже, начинает сбываться.

Денис Шмыгаль, новый украинский премьер, еще не успев по-настоящему устроиться в кресле, начинает "жонглировать" обещаниями и словами.

Сегодня он выступил с опровержением собственного обещания возобновить подачу воды в Крым.

"Переобулся" быстро

Видимо, испугавшись шума, поднявшегося в "патриотических" украинских СМИ, сегодня ночью политик разместил на своей странице в Facebook пост, в котором написал, его "не так поняли", и что правительство не может подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы.Когда я говорил о подаче воды в Крым, часть сказанного затерялась в шуме студии", — пишет Шмыгаль.

Далее он в очередной раз уверяет, что правительство Украины "не забывает об украинцах, которые живут в Крыму" и хочет, чтобы они "чувствовали, что мы заботимся о них".